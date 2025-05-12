Pahalılık Pazar Alışverişini Değiştiriyor - Son Dakika
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Pahalılık Pazar Alışverişini Değiştiriyor

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İstanbul'da vatandaşlar geçim sıkıntısı nedeniyle pazar alışverişlerinde miktar ve ürün sayısını düşürdü.

12.05.2025 09:35
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN (İSTANBUL) Geçim sıkıntısı ve pahalılık, pazar alışverişi alışkanlıklarını da değiştirdi. Şişli Gülbağ'da kurulan pazara alışverişe gelen vatandaşlar, pazar alışverişlerinde hem miktarı hem de ürün sayısını düşürdüklerini ifade etti. ANKA'ya konuşan bir vatandaş, "Eskiden kilo kilo alırdık. Şimdi nereden alacaksın, grama düştük artık. Zorlaştı hayat" derken, "Tabi ki de istediğimizi alamıyoruz" diyen bir genç de, " Biz, sadece babamın çalıştığı 4 kişilik ailede çok rahat bir şekilde ilerlerken, eşimle beraber çalıştığımız, çocuğumuzun olmadığı yerde çoğu ihtiyacımızdan kısarak hayatta kalmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçim sıkıntısı ve pahalılık eskiden taze ve uygun fiyatlı sebze-meyve için vatandaşların ilk tercihi olan pazarlardaki alışkanlıkları da değiştirdi. ANKA, Şişli'de Gülbağ semtinde kurulan pazardaki Türkiye'de pazarda alışverişe gelen vatandaşlara mikrofon tuttu. Vatandaşlar pazar alışverişlerinde hem miktarı hem de ürün sayısını düşürdüklerini ifade etti.

"Taneye düşüyor insan bazen"

Eskiden pazar alışverişinden çok sayıda poşetle döndüğünü aktaran emekli vatandaş, "Şimdi taneye düşüyor insan bazen" bir diğer emekli vatandaş da, "Eskiden, bu poşetler böyle olurdu, taşıyamıyordum. El arabası getiriyordum, onu dolduruyordum, bir de yanlarına asıyordum" şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş ise, "(Eskiden) kilo kilo alırdık, en az 2 kilo alıyorduk meyveyi. Şimdi nereden alacaksın, gramaja düştük artık. Zorlaştı hayat" ifadelerini kullandı. Kilosu 200 lira olan erikten yarım kilo alan emekli vatandaş kivi sevdiğini belirterek eski günleri, "Eskiden ucuzdu. Kivi alıyordum, 6-7 kilo birden alıyordum, şimdi 1 tane alamıyorsun" şeklinde yad etti.

Çalışan gençler de şikayetçi

Pazar alışverişine gelen gençler de kazandıkları parayla geçinmekte zorlandıklarını aktardı. Fiyatlardaki artış nedeniyle her hafta bir önceki haftaya göre daha az ürün alabildiğini söyleyen bir genç, "Kavunu görmeden önce, 4 tane muz alayım diye düşünüyordum, 3-4 güne yayarım şeklinde" diyerek almak istedikleri arasında bir şeçim yaptığını ifade ederken, bir diğer genç ise, "1 kilo alacaksak, yarım kilo, 1 kilo alacaksak 200 grama kadar düşüyoruz. Biz, babamın çalıştığı sadece 4 kişilik ailede çok rahat bir şekilde ilerlerken, eşimle beraber çalıştığımız, çocuğumuzun olmadığı yerde çoğu ihtiyacımızdan kısarak hayatta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kabahat biz de"

Eskisi gibi kiloyla alışveriş yapılamamasına ilişkin, "En azından ziyan etmiyoruz. Güzel olmasa da katlanıyoruz, ne yapacaksın. Yapacak birşey yok. Allah bundan kötü etmesin" derken bir diğer vatandaş ise, "Pahalılık almış başını gidiyor; başka birşey diyemiyoruz. Ben biliyorum bunu yapanı da. Bizde kabahat, biz onu başımıza 3 sefer getirip Türkiye'yi yönetmek için... Bizde kabahat" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Alışveriş, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pahalılık Pazar Alışverişini Değiştiriyor - Son Dakika

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