Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti. Hindistan ile başlayan savaşta sahadaki son askeri durum hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini belirten Şerif "Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır" dedi.

08.05.2025 10:11
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti. Şerif, sosyal medya platformu X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı minnettar olduğunu aktaran Şerif, Türk vatandaşlarının yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistanlılar için dua etmelerini takdirle karşıladığını kaydetti.

SAHADAKİ SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Şerif, sahadaki son askeri durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini anlatarak, "Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alınmıştı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR

Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba:
    Türkiye Azerbaycan Pakistan Suriye Demparti ile daha güçlü şekilde yoluna ilerliyor 32 57 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Tayyip Erdoğan güçlü bir ordu ve güç bir silah sanayii inşa etmeseydi bugün Pakistan Gazze gibi olacak ve hüznümüz artacak idi. Pakistanlıların Kurtuluş savaşına verdikleri destek unutulmadı ve Türkün vefası ortaya çıktı. 75 5 Yanıtla
  • Ates null:
    İneklere duyurulur. 48 11 Yanıtla
  • Sedat Avcı:
    MALUM PARTİ İNEK TARAFINI TUTARMI KESİN İNEK TARAFINDA OLUR 32 8 Yanıtla
  • Cengiz AKSU:
    Bir kendimize faydamiz yok.. 4 5 Yanıtla
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