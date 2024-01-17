 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan'da İran saldırısına tepkiler - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da İran saldırısına tepkiler

Pakistan'da İran tarafından düzenlenen saldırıya siyasi partiler ve politikacılar tepki gösterdi. Eski Başbakan Şahbaz Şerif, İran'ın füze saldırısının iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, ilişkilerin zarar gördüğünü vurguladı. Pakistan Adalet Hareketi ise İran'ın Pakistan hava sahasını ihlal etmesini güçlü şekilde kınadı ve saldırının İslam ümmeti arasındaki birliği sabote edeceğini ifade etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı şiddetle kınayarak, ülkenin egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Pakistan\'da İran saldırısına tepkiler
17.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:40
Abone Ol

Pakistan'da İran tarafından düzenlenen saldırıya siyasi partiler ve politikacılar tepki gösterdi.

Eski Başbakan Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısının iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilkelerinin ruhuna aykırı olduğunu belirterek, bu durumun "İslamabad ile Tahran arasındaki tarihi ilişkilerin altını oyduğunu" vurguladı.

Şerif, diyalog ve anlamlı işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) yapılan açıklamada, İran'ın Pakistan hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, İran'ın menfur ve sorumsuzca saldırısının İslam ümmeti arasında mümkün olan birliği sabote edeceği kaydedildi.

Belucistan eyaletinde geçici hükümet Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai, Kuetta'da yaptığı basın açıklamasında, Pakistan'ın egemenliğinin İran tarafından ihlal edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Açakzai, düşman güçlerinin özellikle Belucistan'da Pakistan'a dışardan müdahale etmeye çalıştığını ifade ederek, "Düşmanlar planlarında asla başarılı olamayacak." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Pakistan, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da İran saldırısına tepkiler - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da İran saldırısına tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement