Pakistan\'da İran saldırısına tepkiler

Pakistan'da İran tarafından düzenlenen saldırıya siyasi partiler ve politikacılar tepki gösterdi.

Eski Başbakan Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısının iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilkelerinin ruhuna aykırı olduğunu belirterek, bu durumun "İslamabad ile Tahran arasındaki tarihi ilişkilerin altını oyduğunu" vurguladı.

Şerif, diyalog ve anlamlı işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) yapılan açıklamada, İran'ın Pakistan hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, İran'ın menfur ve sorumsuzca saldırısının İslam ümmeti arasında mümkün olan birliği sabote edeceği kaydedildi.

Belucistan eyaletinde geçici hükümet Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai, Kuetta'da yaptığı basın açıklamasında, Pakistan'ın egemenliğinin İran tarafından ihlal edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Açakzai, düşman güçlerinin özellikle Belucistan'da Pakistan'a dışardan müdahale etmeye çalıştığını ifade ederek, "Düşmanlar planlarında asla başarılı olamayacak." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edilmişti.