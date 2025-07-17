Pakistan'da Muson Selleri: 63 Ölü, Acil Durum İlan Edildi

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle bazı bölgelerde "acil durum" ilan edilirken, orduya ait helikopterler arama kurtarma çalışmalarına destek için selden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Pakistan basınında çıkan haberlere göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, sellerde son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığını belirtildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada Rawalpindi, Chakwal ve çevresindeki bölgelerde sel sularına kapılan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında orduya ait helikopterlerin kullanıldığı ifade edildi.

???????Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz da X hesabından yaptığı açıklamada, Rawalpindi ve Chakwal dahil şiddetli yağışlar ve bu yağışların yol açtığı afetlerden etkilenen birçok bölgede kötüleşen hava koşulları nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.