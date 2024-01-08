 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü

Pakistan'ın kuzeyinde polisleri taşıyan araca gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 22 polis de yaralandı. Bajaur Bölge Polisi Kashif Zulfikar, saldırının çocuk felci aşılama personeline eşlik eden bir polis ekibini taşıyan araca yönelik olduğunu belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve 5 polisin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan\'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü
08.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:03
Abone Ol

- Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın kuzeyinde polisleri taşıyan araca gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 22 polis de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Bajaur bölgesinde polisleri taşıyan araca bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis olayda en az 6 polisin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bajaur Bölge Polisi Kashif Zulfikar, "Çocuk felci aşılama personeline eşlik etmekle görevli bir polis ekibini taşıyan araca yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba patlatılarak saldırı düzenlendi" dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden polis, 5 polisin hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pakistan, Saldırı, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:50:42. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement