Pakistan-İndia Geriliminde Açıklamalar - Son Dakika
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Pakistan-İndia Geriliminde Açıklamalar

Pakistan Genelkurmay Başkanlığı, Hindistan'ı terör desteklemekle suçladı, barış çağrısı yaptı.

18.05.2025 11:26
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, "Gerçek şu ki Hindistan ABD değildir ve Pakistan Afganistan değildir. Hindistan İsrail değildir ve Pakistan Filistin değildir. Pakistan asla caydırılmayacaktır. Asla zorlanamaz. Asla Hint hegemonyasına boyun eğmeyeceğiz. Bunu ne kadar erken anlarlarsa, bölgesel barış için de dünya için de o kadar iyi olur." dedi.

Chaudhry, AA'ya yaptığı açıklamada Hindistan ile yaşanan son gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçlayan Hindistan'ın bu iddialarına ilişkin herhangi bir delil sunamadığını belirten Chaudhry, Yeni Delhi yönetiminin "terörizm bahanesiyle olayları kullandığını" ve bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Chaudhry, terör, aşırıcılık ve nefretin Hindistan'ın iç problemi olduğunu, Yeni Delhi yönetiminin ülkedeki Müslümanlar ve Sihlerin de olduğu gruplara baskı yaptığını ve bunun da daha fazla öfke, aşırıcılık ve terörü beslediğini savundu.

Pakistan'ın şu anda dünyada terörün en büyük kurbanı olduğunu ifade eden Chaudhry, Ocak 2024'ten bu yana ülkesinde 3 bin 700'den fazla terör olayının yaşandığını bu saldırılarda 1314 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 500'den fazlasının da yaralandığını, yaralılardan bazılarının uzuv kaybı yaşadığını aktardı.

Chaudhry, Pakistan'daki terör saldırıları nedeniyle Hindistan'ı suçlayarak, "Tüm bu (Pakistan'daki) terörizm Hindistan tarafından destekleniyor ve teşvik ediliyor." dedi.

Belucistan eyaletinde 11 Mart'ta bir trene düzenlenen ve 20'den fazla yolcunun öldürüldüğü saldırıyı anımsatan Chaudhry, bu saldıryı üstelenen "Belucistan Kurtuluş Ordusu"nun (BKO) yaptığı açıklamada Hindistan'dan açıkça askeri yardım istediğini ve Yeni Delhi'deki bazı liderler, siyasi isimler ve emekli generallerin Pakistan'daki bu örgüte destek verilmesine yönelik açıklamalar yaptığını dile getirdi.

"Hindistan'ın Pakistan'daki terör olaylarıyla bağlantısı olduğuna ilişkin çok sayıda delil bulunduğunu söyleyen Chaudhry, bu delilleri Uluslarası Adalet Divanı'na gönderdiklerini hatırlattı.

Chaudhry, "Hindistan istihbaratının Pakistan'da saldırı düzenlemek için terör örgütlerini eğittiğini, finansal destek sağladığını" savunarak, "Hindistan bu bölgede terörizmin devlet sponsorudur." yorumunda bulundu.

"Pahalgam ile Pakistan'ın hiçbir alakası yok"

Pahalgam'daki saldırıyla ilgili Pakistan'ın herhangi bir bağlantısı olmadığını ifade eden Chaudhry, "Pahalgam'la Pakistan'ın hiçbir alakası yok. Keşmir'de veya Hindistan'ın başka bir yerinde olan her şey baskıdan kaynaklanan bir iç sorundur." şeklinde konuştu.

Chaudhry, Keşmir'in uluslararası bir ihtilaf olduğunu, Birleşmiş Millet kararına göre bölge halkının iradesi altında çözülmesi gerektiğini belirtti. .

Korgeneral Chaudhry, Hindistan'ın Cammu Keşmirlilerin insan haklarını hiçe sayarak Keşmir ihtilafını bölge halkının isteği doğrultusunda çözmek yerine, baskı yoluyla ve demografisini değiştirerek içselleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Hindistan'ın Pahalgam gibi olayları siyasi amaçları için kullandığını söyleyen Chaudhry, Yeni Delhi yönetiminin 2019'daki Pulvama saldırısından sonra da Cammu Keşmir'in özel statüsünü değiştirdiğini anımsattı.

Chaudhry, Hindistan'ın Pahalgam saldırısından sonra Pakistan'ı hedef almasında birçok nedeni olduğunu belirtti.

Pakistan'ın, "Hindistan'ın vekili" olarak nitelediği terör gruplarına karşı son yıllarda başarılı operasyonlar yürüttüğünü kaydeden Chaudhry, Yeni Delhi'nin Pakistan'ı hedef alan son saldırısında ülkenin batısındaki terör gruplarına nefes aldırmayı amaçladığını söyledi.

Chaudhry, Pakistan'da istikrar ve ekonominin yavaş ama emin adımlarla rayına oturduğunu Hindistan'ın da son saldırılarla bunu engellemeye çalıştığını ifade etti.

Bunlara ek olarak Hindistan'ın bu saldırıları iktidar partisinin yerel siyasi amaçları için kullandığını, geçmişte de buna benzer durumlar olduğunu söyledi.

"Saldırganlığa ve zorbalığa asla boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz"

Hindistan'ın Pakistan'ın farklı bölgelerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını anımsatan Chaudhry, "Masum çocukların ve kadınların öldürülmesinden adil bir intikam almamızı engellemeye çalışıyorlardı, ama bizim caydırılabilecek, engellenebilecek bir millet ve devlet olmadığımızı unuttular. Saldırganlığa ve zorbalığa asla boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz." dedi.

"Kışkırtılırsak, saldırıya uğrarsak karşılığımız hızlı ve sert olacak"

Pakistan'ın barış istediğini ve sulhtan yana olduğunu ancak benzer saldırılar olursa karşılık vereceklerini söyleyen Chaudhry, "(Hindistan tarafından) Kışkırtılırsak, saldırıya uğrarsak, saldırganlık yapılırsa karşılığımız hızlı ve sert olacak. Bunda şüphe olmamalı." diye konuştu.

Chaudhry, Pakistan ordusunun 10 Mayıs'ta varılan ateşkese uyduğunu ve bunu devam ettireceğini ancak Hindistan ordusunca yapılan her türlü provokasyona da karşılık vereceklerini ekledi.

Nükleer silaha sahip iki ülke olan Pakistan ile Hindistan arasındaki bir savaşın akılsızca olacağını söyleyen Chaudhry, böyle bir durumun her iki ülkenin de karşılıklı yok oluş reçetesi olacağını kaydetti.

Son gerginlikte Hindistan'a ait 3'ü Rafale olmak üzere 5 savaş uçağını düşürdüklerini söyleyen Chaudhry, Pakistan'ın ise bir uçağında hafif bir hasar olduğunu kısa süre içinde yeniden operasyonel hale geleceğini aktardı.

"İsimlerini verebiliriz"

Tüm dünyanın Pakistan'ın Hindistan uçaklarını düşürdüğünü bildiğini ancak Yeni Delhi'nin bunu kabul etmeye yanaşmadığını dile getiren Chaudhry, "Dünya uçaklarının vurulduğunu biliyor ama (Hindistan) bunu kabul etmiyorlar. (Vurulan uçaklardaki pilotların) İsimlerini verebiliriz, şu anda tam olarak nerede olduklarını biliyoruz. Hangi (hastanenin) yatağında yattığını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Asla Hint hegemonyasına boyun eğmeyeceğiz"

Chaudhry, Hindistan'daki aşırı özgüven ve kibirli tutumun Güney Asya'daki 1,6 milyar insanı ve çevresini tehlikeye attığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gerçeği okumaz ve kendi gerçekliğinizde yaşarsanız, o zaman bir sorun vardır. Gerçek şu ki Hindistan ABD değildir ve Pakistan Afganistan değildir. Hindistan İsrail değildir ve Pakistan Filistin değildir. Gerçek şu ki Pakistan asla caydırılmayacaktır. Asla zorlanamaz. Asla Hint hegemonyasına boyun eğmeyeceğiz. Bunu ne kadar erken anlarlarsa, bölgesel barış için de dünya için de o kadar iyi olur."

Kaynak: AA

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