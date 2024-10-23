Pakistan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre Zerdari, "Bu korkak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." dedi ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şerif de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da düzenlenen terör saldırısı karşısında üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.

Saldırıda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şerif, Türk halkının yanında olduklarını belirtti.