Pakistan ve Belarus’tan Barış Çağrısı - Son Dakika
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Pakistan ve Belarus’tan Barış Çağrısı

Pakistan ve Belarus dışişleri bakanları Gazze’de barışçıl çözüm çağrısı yaptı, ekonomik işbirliği görüşmeleri yapıldı.

25.11.2024 22:49
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Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Belaruslu mevkidaşı Maxim Ryzhenkov, Gazze'deki durumun barışçıl çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Pakistan medyasına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko liderliğindeki Belarus heyeti 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Belarus heyetini, İslamabad'daki Nur Khan Hava Üssü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve diğer Pakistanlı yetkililer karşıladı.

68 iş insanının da yer aldığı Belarus heyetinin, Pakistanlı yetkililerle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmesi ve Pakistan ile çeşitli ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalaması bekleniyor.

Belarus heyetinde ayrıca, enerji, adalet, ulaştırma ve haberleşme, doğal kaynaklar ve çevre koruma, ve acil durumlar bakanları ile askeri sanayi komitesi başkanı da bulunuyor.

İki ülke Dışişleri Bakanları görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ve Belarus Dışişleri Bakanı Ryzhenkov'un bakanlıkta, ikili ilişkileri geliştirme, Orta Doğu başta olmak üzere küresel gelişmeler ve söz konusu ziyaretin içeriğine dair görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun ziyaretinin ikili ilişkileri ileriye taşıyacağı kaydedildi.

İki ülke bakanları ayrıca, "Gazze'deki çatışmaya dair barışçıl çözümü desteklediklerini ve insani krize yönelik koordineli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığından daha öne yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Başbakan Şerif ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili işbirliği alanlarına yönelik görüş alışverişinde bulunacak. Ziyaret kapsamında bir dizi anlaşma ve mutabakat zabıtları da imzalanacak." ifadesine yer verilmişti.

Görüşme, ülke çapındaki protestoların gölgesinde gerçekleşiyor

Belarus heyetinin ziyareti sürerken, ülke çapında, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılmasını talep eden protestolar da devam ediyor.

Çeşitli eyaletlerden başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçisi binlerce gösterici ile polis arasında çatışmalar çıktı ve çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Eski Başbakan Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han, yargılandığı çeşitli davalar nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Belarus’tan Barış Çağrısı - Son Dakika

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