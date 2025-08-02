Pakistan ve İran İlişkileri Güçleniyor

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, bölgesel gelişmeler, ikili ticaret ve bağlantı, enerji işbirliği ve düzenli istişare ile koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi ihtiyacı konularını ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Pakistan'a yaptığı resmi ziyaretinde kendisine eşlik eden Erakçi'nin, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, taraflar, liderlik düzeyinde ele alınması gereken temel konular hakkında ön görüşmelerde bulundu. Bunlar arasında bölgesel gelişmeler, ikili ticaret ve bağlantı, enerji işbirliği, düzenli istişare ve koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi ihtiyacı yer aldı.

Taraflar, Pakistan ve İran arasındaki köklü kardeşlik bağlarını derinleştirme konusundaki kararlılıklarını yinelerken, "sürdürülebilir diyaloğun, ekonomik ve güvenlik konularında gelişmiş işbirliğinin ve halklar arası etkileşimin önemine" vurgu yaptı.