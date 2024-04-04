Palandöken\'de güvenli pistler için çığ analizi yapılıyor

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de uzman ekipler, güvenli pistler için çığ analizi yapıyor.

Her kış sezonunda yüzbinlerce kayakseveri ağırlayan ve birçok ulusal-uluslararası kış spor organizasyona ev sahipliği yapan Palandöken'de sezon devam ederken olası çığ tehlikesine karşı önlem de alınıyor.

Kayakseverlerin güvenliği için çığ analizleri, uzman ekipler tarafından yapılıyor.

Palandöken Dağı'nın 2 bin 700 rakımında ölçüm yapan Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansaran Ertaş, kar çukur analizi ile ölçümlerin yapıldığını ve bu tekniğin yeni bir teknik olduğunu söyledi.

"Çığ analizi için zayıf katmanlarımızı belirliyoruz"

Karın fiziksel yapısına dair yapılabilecek tüm analizlerin yapıldığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Karın katmanları belirlenerek, bu katmanların fiziksel karakteristiklerinin ne kadar değiştiğini, ne kadar değişkenlik gösterdiğini tespit etmeye çalıştık. Kar tanecik tipinin boyutunun nasıl farklılaştığını analiz ettik, değerlendirdik. Bu noktada tabii çok kıymetli sonuçlar elde ediyoruz. Aslında biz burada çığ analizi için zayıf katmanlarımızı belirliyoruz. Bu bizim için oldukça kritik. Kar örtüsünün nereden kopup gelebileceğini belirliyoruz. Burada 1,5 metreden fazla, 2 metreye yakın kar örtüsü bulunmakta ve burada 8-9 katmanlı bir kar örtüsünü olduğunu tespit ettik. Bunların da özellikle alt tarafta kar erimesinin başladığını gözlemleyebildik, değerlendirdik. Bu bizim için oldukça kıymetli. Kar erime zamanını belirlemek, tahmin etmek kar fiziğinde oldukça önemli."

Palandöken Kayak Merkezinin Türkiye'nin en önemli kış destinasyonlarından biri olduğunu anımsatan Ertaş, sürekli yapılan analizlerin çok önemli olduğunu ve kayak yapanların güvenli ortamda vakit geçirmeleri için sürekli katmanların tespit edilerek buna göre çalışma yapıldığını aktardı.

Çığ tehlikesi güvenle bertaraf ediliyor

Ertaş, "Palandöken Kayak Merkezinde gerçek zamanlı olarak kar takibi ve çığ takibi yapılıyor ve buna paralel olarak da farklı lokasyonlarda bulunan çığ öldürme sistemleriyle güvenli zamanlarda çığ tehlikesi bertaraf ediliyor. Bu anlamda kayakseverlerin müsterih olmasını isterim." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise sezon boyunca sürekli çığ analizleri yapıldığından bahsetti.

Çığ analizleri ve kar durumlarının günlük olarak misafirlere bildirildiğini söyleyen Bağrıyanık, "Bu organizasyonu önümüzdeki yıllarda kuvvetle muhtemeldir ki otomatik çalışan robotlar aracılığıyla, sürekli yapmış olacağız. Sabah misafirlerimiz piste daha girmeden çığı öldürmemize vesile olabilecek gateks (çığ patlatma) sistemlerimiz var. Her sabah ses dalgası yardımıyla çığ riskini aşağıya almış oluyoruz." ifadelerini kullandı.