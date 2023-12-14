Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Palandöken-2'de 79, Hakkari'de 69, Sarıkamış'ta 40, Ergan'da 38, Kartalkaya'da 32, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 11, Uludağ'da 8, Denizli'de 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken PB -6 4 Palandöken-2 PB -3 5 Hakkari AB -11 3 Sarıkamış AB -7 4 Ergan PB -3 5 Kartalkaya PB 4 7 Erciyes P 1 9 Yalnızçam PB -6 8 Uludağ KSY 5 10 Denizli ÇB 2 7 Murat Dağı ÇB 4 10 (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu) (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA