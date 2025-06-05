Paloma Faith'ten İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Paloma Faith'ten İsrail'e Tepki

05.06.2025 11:25
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Paloma Faith, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını eleştirerek, hükümeti suç ortaklığıyla utandırdı.

Ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve aktris Paloma Faith, İngiltere'nin Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e silah satışını sürdürmesine tepki göstererek, İngiliz hükümetinin Gazze'deki suç ortaklığından utanç duyduğunu söyledi.

İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto için binlerce göstericinin ellerinde tuttukları metrelerce uzunluktaki kırmızı örtüyle parlamento binasının etrafında insan zinciri oluşturarak sembolik "kırmızı duvar" ördüğü eyleme katılan Faith, AA muhabirine konuştu.

Ünlü şarkı sözü yazarı, İngiltere'nin, Gazze ve Batı Şeria'da masum sivilleri öldüren İsrail'e silah satışı ve lisans anlaşmalarını durdurması talebinde bulunarak, bunun derhal gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Paloma Faith, "Çocuklarımla birlikte buradayım. Bugün onları okuldan alarak buraya geldim çünkü İsrail hükümetinin elinde açlık ve bombalamalardan ölen kendileri gibi çocukların ölümünü durdurmak için neler yapılabileceğini görmelerinin önemli olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den gelen görüntülerin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Faith, "(Görüntüler) Çok kahredici ve benim en büyük korkum, bunların normalleşmeye başlaması fakat bu normal değil. Bunların hepsi önlenebilecek zulümler ve önlenmiyorlar. İngiltere hükümetinin bu konuda suç ortaklığı beni çok utandırıyor." dedi.

Gazze'de akan kanın son bulması için dünyaya çağrıda bulunan Faith, şunları söyledi:

"Dünyaya vermek istediğim mesaj şu: Eğer sayıca üstünlük güvenliği sağlıyorsa ve hepimiz bir araya gelirsek benim yaptığım şeyi yapmak, cesaret gerektiren bir şey olmamalı. İnsanların istismara uğramasına karşı sesini yükseltmek normal bir şey olmalı. Onlar, masum insanlar. Siyasetle hiçbir ilgileri yok. Sadece hayatlarını yaşamaya çalışan masum çocuklar, anneler, her nesilden insanlar."

İngiltere, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmakla eleştiriliyor

İngiltere, İsrail'e sağlanan 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almış, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş uçaklarının İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti.

Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngiltere'nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, kısmi silah ambargosu kararının "yetersiz" ve "geç alınmış" olduğu eleştirisinde bulunarak, İngiltere'yi "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmak" ve "uluslararası insancıl hukuku" ihlal etmekle eleştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paloma Faith'ten İsrail'e Tepki - Son Dakika

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