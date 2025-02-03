Pamukkale\'de 66 Termal Pansiyon Kapatıldı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, işletme için gerekli şartları yerine getirmedikleri belirlenen 66 termal pansiyon hakkında kapatma kararı verildi.

Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren 66 termal pansiyon hakkında, turizm işletme belgesi ve diğer evrakının eksikliği nedeniyle kapatma kararı alındı.

Zabıta ekipleri bu kararı uygulamak amacıyla tesislere gitti. Jandarma ekipleri eşliğinde işletmelere giden görevliler mühürleme işlemi yaptı. Bu esnada bazı işletmecilerle görevliler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Öte yandan dışarıda toplanan aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu grup, karara tepki gösterdi.

"Pansiyonlar kapatılmasın" sloganı atan grup, bir süre oturma eylemi yaptı.