Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 1246 uyuşturucu hap, elektronik terazi, 2 makas, ruhsatsız tabanca, 20 mermi ve 68 bin 500 lira para ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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