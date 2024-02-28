Papa Franciscus Hastaneye Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Papa Franciscus Hastaneye Gitti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, grip nedeniyle hastaneye gitti. Gemelli Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Papa, Vatikan'a geri döndü. Papa'nın daha önce de sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyor.

28.02.2024 19:01  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bir süredir grip olması sebebiyle bugün bazı tetkikler için hastaneye gittiği bildirildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, bugünkü genel kabul oturumunun ardından ( Roma'daki) Tiberina Adası'ndaki Gemelli Hastanesi'ne giderek burada bazı tetkikler yaptırdı. Tetkiklerin tamamlanmasının ardından Papa, Vatikan'a geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

Papa'nın, bu sabahki genel kabulde de çoğunlukla kendisinin okuduğu bazı dini mesajları yardımcılarına okuttuğu görüldü.

Papa Franciscus'un 24 Şubat'ta hafif şekilde grip geçirdiği ve o günkü programlarını iptal ettiği açıklanmıştı. Papa, hafta başında da yine rahatsızlığı sebebiyle bazı programlarını iptal etmek durumunda kalmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri, geçen yıl da sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti

87 yaşındaki Papa Franciscus, 2023'te de bazı sağlık sorunları yaşamış ve farklı gerekçelerle birkaç kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

Franciscus, nefes darlığı şikayetiyle ilk olarak 29 Mart 2023'te Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa, daha sonra 7 Haziran 2023'te yine Gemelli Hastanesi'nde, bu kez 2021'deki kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle Laparotomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu geçirmiş, 16 Haziran'da taburcu edilmişti.

Papa, grip geçirdiği için 25 Kasım 2023'te yine aynı hastanede kontrollere tabi tutulmuştu. Papa Franciscus, Aralık 2023'te Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) daha önce katılacağını açıklamasına rağmen grip olduğu için gidememişti.

Kaynak: AA

Vatikan, Papa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa Franciscus Hastaneye Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: Papa Franciscus Hastaneye Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement