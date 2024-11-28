Papa Franciscus Türkiye'ye Gitmeyi Planlıyor - Son Dakika
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Papa Franciscus Türkiye'ye Gitmeyi Planlıyor

Papa, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için gelecek yıl Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor.

28.11.2024 14:47
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için gelecek yıl Türkiye'ye gitmeyi düşündüğünü söyledi.

Vatikan'da Uluslararası Teoloji Komisyonu'nun toplantısında konuşan Papa, daha önce ilk kez haziranda dile getirdiği Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü için Türkiye'ye gitme isteğinden bir kez daha bahsetti.

Papa Franciscus, burada yaptığı konuşmada, gelecek yıl "Jübile Yılı"nı kutlayacaklarını ifade ederek, "Bu Kutsal Yıl boyunca, aynı zamanda ilk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlama fırsatına da sahip olacağız. Oraya, Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Bu Konsil, Kilise'nin ve aynı zamanda tüm insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Papa, 28 Haziran'da da Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul ettiği sırada ilk kez İznik'e gitme isteğinden bahsetmişti.

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğince 28 Ekim'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Hristiyanlık tarihinde geçen bazı kutsal yer ve etkinliklerin Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "İlk 8 konsilin yeriydi. Bu bağlamda, gelecek yıl jübile kutlamaları sırasında gerçekleşecek çok önemli bir etkinlik hazırlıyoruz. Gelecek yıl, 325 yılında antik kent Nicea, bugünkü İznik kentinde gerçekleşen ilk konsilin 1700. yıl dönümüne işaret ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp, karara bağlanmıştı.

Papa Franciscus, Türkiye'yi daha önce 2014 yılında ziyaret etmişti.

Türkiye'ye Papa Franciscus dışında, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Pavlus ve 1967'de Papa 6. Pavlus birer ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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