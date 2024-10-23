Papa, Kardinallerin Ek Primlerini Durdurdu

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Papalık Kabinesi olarak bilinen "Curia"da görev alan kardinallerinin maaşlarındaki bazı ek primlerin durdurulmasını istediği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Papa, Vatikan'ın bütçe açığını kontrol altına almak için Papalık Kabinesi'nde görev alan kardinallerinden biraz daha kemer sıkmalarını istedi.

Vatikan Ekonomi Bakanı Maximino Caballero Ledo'nun kabinede yer alan kardinallere 18 Ekim'de bir mektup göndererek, aylık ücretleri arasında yer alan bazı ek primlerin ödemesinin durdurulduğunu bildirdiği belirtildi.

Papalık Kabinesi'nde görev alan bir kardinalin maaşının 5 bin 500 avro civarında olduğu, kesinti yapılacak ek primlerin oranının yüzde 10'un üstünde olacağı ifade edildi.

Papa, 16 Eylül'de de bütün kardinallerine bir mektup göndererek, Vatikan'ın 10 yıl önce uygulamaya koyduğu mali ekonomik reformu hatırlatmış ve "gereksiz harcamalardan kaçınılması" çağrısı yapmıştı.