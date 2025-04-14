Papagenolar Çocuk Operası 23 Nisan'da

Klasik müziğin dahilerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri Sihirli Flüt'ten ilhamla sahneye taşınan çocuk operası "Papagenolar" 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak.

Çocukları müziğin, doğanın ve insan sevgisinin büyülü atmosferinde yolculuğa çıkaracak eser, Zorlu PSM'de iki kez sahnelenecek.

Genişleyen kadrosu ve yenilenen sahne tasarımıyla seyircilerini karşılamaya hazırlanan eserin müzik direktörlüğünü Ramis Sulu yaparken rejisinde Caner Akın yer alacak.

Yapımcılığını Duende Global'in üstlendiği eserde İstanbul Gençlik Orkestrası ile Tan Sağtürk Akademi Genç Bale Topluluğu dansçıları sahne alacak. Bu yıl Papagenolar Çocuk Korosu da ilk kez ekibe katılacak.

Eser, 23 Nisan'da 13.00 ve 15.30'da, 3 yaş ve üzeri sanatseverlerle buluşacak.