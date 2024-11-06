Parçalanmış Bebek Cesedine Anma - Son Dakika
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Parçalanmış Bebek Cesedine Anma

Parçalanmış Bebek Cesedine Anma

Sivas'ta parçalanmış bebek cesedinin kabrine 'Cennetin günahsız gülü' yazılı mezar taşı konuldu.

06.11.2024 12:18
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SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan ve otopsi sonrası toprağa verilen bebeğin kabrine üzerinde 'Cennetin günahsız gülü' yazılı kalp şeklinde mezar taşı yerleştirildi.

3 Kasım'da Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta uçurum altında parçalanmış halde bulunan ve otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedilen 1 aylık erkek bebeğin mezar taşı yenilendi. Belediyenin, bebek mezar taşlarını kalp şeklindeki yenileriyle değiştirme çalışması kapsamında, sahipsiz bebeğin mezar taşı da değiştirildi. Kalp şeklinde hazırlanan ve üzerinde 'Cennetin günahsız gülü' yazan mezar taşı belediye ekipleri tarafından mezarın başına yerleştirildi. Bazı kişilerin olay sonrası bebeğin mezarını ziyaret ettiği, bazılarının da mezara çiçek bıraktığı görüldü.

OLAY YERİNİ GÖREN KAMERA İNCELENİYOR

Öte yandan olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün bölgeyi gören kamera kaydını geriye dönük olarak inceliyor. Bebeğin bulunduğu yeri gösteren tek açının yaklaşık 1 ay boyunca geriye dönük olarak izlendiği, burada bölgeye giriş yapan kimsenin olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca bebekten DNA örneği alındığı ve bunun da araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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