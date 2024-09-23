Pari Dukovic'in İlk Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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Pari Dukovic'in İlk Sergisi Açılıyor

Ünlü fotoğrafçı Pari Dukovic, Türkiye'deki ilk sergisini 25 Eylül'de Beyoğlu'nda açacak.

23.09.2024 14:19
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Ünlü isimleri fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in, Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 25 Eylül'de ziyarete açılacak.

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleştirilecek "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sergisi, Beyoğlu'ndaki konsolosluk binasında sanatseverlerle buluşacak.

Dukovic, hayatında önemli bir rol oynayan İstanbul ve New York şehirlerini, tanıştığı insanları ve yakaladığı anları görsel bir anlatımla sergide izleyicilere sunacak.

"American Photography Award" ödülünün de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle değer bulunan Dukovic'in fotoğrafçılık kariyerinden seçilen 65 eser sergide görülebilecek.

İstanbul doğumlu Pari Dukovic, kariyeri boyunca Hollywood yıldızları, dünya liderleri, sanatçılar, sporcular ve müzisyenler gibi birçok ünlü ismin portrelerini çekti.

TIME dergisinin en genç kadrolu fotoğrafçısı ünvanını da taşıyan Dukovic'in fotoğrafını çektiği isimler arasında Barack Obama, Donald Trump, Prince Harry, Jon Bon Jovi, Lionel Messi, Karl Lagerfeld, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Lebron James, Kobe Bryant, Roger Federer, Serena Williams, Michael Douglas, Lady Gaga ve Daniel Craig de yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pari Dukovic'in İlk Sergisi Açılıyor - Son Dakika

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