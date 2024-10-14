Pari Dukovic'in Sergisi Uzatıldı - Son Dakika
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Pari Dukovic'in Sergisi Uzatıldı

Ödüllü fotoğrafçı Pari Dukovic'in sergisi, yoğun ilgi nedeniyle 22 Kasım'a kadar uzatıldı.

14.10.2024 21:16
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Dünyanın ünlü isimlerini fotoğraflayan ödüllü fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in, Türkiye'deki ilk kişisel sergisi " İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu"nun tarihi sanatseverlerden gördüğü ilgi sebebiyle, 22 Kasım'a uzatıldı.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Sismanogleio Megaro binasındaki sergide, Dukovic'in fotoğrafçılık kariyerinden 74 eser beğeniye sunuluyor.

Portre, moda ve röportaj gibi disiplinlerde çalışan Dukovic'in çektiği, Donald Trump, Mark Zuckerberg, Taylor Swift, Jon Bon Jovi, Kim Kardashian, Scarlett Johansson, Lady Gaga, Lionel Messi, Karl Lagerfeld, Jeff Bezos, Kobe Bryant, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Lebron James, Serena Williams, Michael Douglas, Daniel Craig, Rami Malek, The Weeknd ve Nicki Minaj gibi birçok ünlü ismin portresi sergide yer alıyor.

Sanatçı, Barack Obama'nın "A Promised Land" adlı anı kitabının kapağının yanı sıra Jimmie Johnson'ın son kitabının kapağını da çekti. Dukovic'in Donald Trump portresi ise dünyanın en prestijli müzelerinden Presedential Gallery'de sergileniyor.

Time Dergisi'nin dokuz kapağına fotoğrafları ile katkı sunan Dukovic, İstanbul'dan sonra bir sonraki sergisini Miami'de sanatseverlerle buluşturacak.

Kariyeri boyunca Hollywood yıldızları, dünya liderleri, sanatçılar ve müzisyenler gibi birçok ünlü ismin portre fotoğraflarını çeken 40 yaşındaki sanatçı hakkındaki bilgilere "www.paridukovic.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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