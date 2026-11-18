ABD'li ünlü model ve oyuncu Paris Hilton, Temsilciler Meclisine, mağdurların, rızaları dışında yüzlerinin cinsel içerikli görüntülere dijital olarak yerleştirildiği sahte görüntüleri (deepfake) oluşturan ya da dağıtan kişileri dava edebilmesini öngören "DEFIANCE" yasa tasarısının oylanması çağrısında bulundu.

CBS News'un haberine göre Hilton, Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ile Kongre önünde "DEFIANCE" yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temsilciler Meclisine söz konusu tasarının oylanması çağrısında bulunan Hilton, "Yasalar bizi korumuyor." ifadesini kullandı.

Hilton, 19 yaşındayken rızası dışında özel görüntülerinin yayılmasının etkilerine de değinerek "Eğer benim gibi kaynaklara ve platforma sahip birinin başına bile gelebiliyorsa, bir genç kızın bu durumla tamamen tek başına karşı karşıya kaldığında ne kadar çaresiz hissedebileceğini düşünün." diye konuştu.

Alexandria Ocasio-Cortez ise tasarının Senato'da onaylanmış olmasına rağmen neden Temsilciler Meclisinde hala oylanmadığına ilişkin sorularını yöneltti.

"DEFIANCE" yasası, mağdurların rızaları dışında yüzlerinin cinsel içerikli görüntülere dijital olarak yerleştirildiği sahte görüntüleri oluşturan ya da dağıtan kişileri dava edebilmesini ve hukuki olanaklarının genişletilmesini öngörüyor.

Söz konusu yasa tasarısı ocakta Senato tarafından kabul edilse de Temsilciler Meclisinde henüz yasaya ilişkin bir oylama yapılmadı.