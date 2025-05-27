Paris'te İsrail'in Gazze Soykırımına Protesto - Son Dakika
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Paris'te İsrail'in Gazze Soykırımına Protesto

Paris\'te İsrail\'in Gazze Soykırımına Protesto
27.05.2025 21:18
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İsrailliler, Paris'te Gazze'deki soykırım için gösteri düzenleyerek yaptırım talep etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Dışişleri Bakanlığının önünde bir araya gelen İsrailliler, ülkelerinin Gazze'deki soykırımına karşı gösteri düzenledi.

Avrupa'da, aralarında Paris, Strazburg, Berlin ve Madrid'in de bulunduğu 13 farklı kentte, Fransız vatandaşlığı bulunanların da yer aldığı İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki soykırımına karşı eş zamanlı gösteri düzenledi.

Paris'te Fransa Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelen İsrailliler, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti.

İsrail ordusuna silah gönderilmemesini talep eden göstericiler, Fransa ve AB'nin Tel Aviv hükümetine yaptırım ve askeri ambargo uygulamasını istedi.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sonlandırılmasını talep etti.

"İsrail'e derhal yaptırım uygulayın, bu soykırımı durdurun" ve "Gazze'deki soykırıma karşı olan İsrailliler" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları attı.

Fransa'da eğitim gören İsrail vatandaşı Omri Sheffer, gösteride AA muhabirine yaptığı konuşmada, Gazze'de bir soykırım yaşandığını ifade etti.

Sheffer, "Devam eden bir soykırım var. Bunu anlatabilecek sözüm yok, ancak orada yaşananlar dehşet verici ve biz bundan sorumluyuz." diyerek, İsrai'in saldırılarının sona ermesi ve insani yardımın Gazze'ye ulaşması için uluslararası baskının gerekli olduğunun altını çizdi.

"Acı da olsa, uluslararası baskının bir şeyleri değiştirmenin tek yolu olduğuna inanıyorum." şeklinde konuşan Sheffer, bu baskının geç de olsa hissedilmeye başlandığını kaydetti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Fransa, Güncel, Dünya, Gazze, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te İsrail'in Gazze Soykırımına Protesto - Son Dakika

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