Erzurum'un Pasinler ilçesinde husumetliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
İlçe merkezinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen S.Ç. (56) ile B.T. (33) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında S.Ç. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ç. kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Pasinler'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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