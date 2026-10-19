Patenli genç kızın aracın arkasına tutunup ilerlediği anlar Adana\'da kameraya yansıdı

Patenli genç kızın aracın arkasına tutunup ilerlediği anlar Adana'da kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'daki Kasım Gülek Bulvarı'nda patenle giden genç kız, hafif ticari aracın arkasına tutunup bir süre ilerledi. Sürücü farklı yöne dönünce araçtan ayrılan genç kızın bu anları, başka bir araçtaki kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
ADANA'da patenli gencin hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerlediği anlar, kameraya yansıdı.
Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda patenle ilerleyen genç kız, hafif ticari aracın arkasına tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen patenli, sürücünün farklı yöne dönüş yapması üzerine aracı bıraktı. Tehlikeli anlar, trafikteki başka bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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