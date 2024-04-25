Pazarcık'ta 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pazarcık'ta 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Pazarcık\'ta 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı malzemeleri taşıyan bir kamyon durduruldu. Yapılan aramada, piyasa değeri 4 milyon lira olan 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

25.04.2024 00:23
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı belirlenen kamyonu, Akçalar Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlenen 6 ton kıyılmış tütün bulundu.

Tır sürücüsü A.E. ile şüpheli V.S.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pazarcık'ta 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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