Pazarcık\'ta 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı belirlenen kamyonu, Akçalar Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlenen 6 ton kıyılmış tütün bulundu.

Tır sürücüsü A.E. ile şüpheli V.S.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.