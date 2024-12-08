Pazarcık\'ta Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Güncel

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının "Adalet kök saldı, Türkiye nefes aldı" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Pazarcık Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle Yolboyu Mahallesi'nde oluşturulan Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı Hatıra Ormanı'nda fıstık çamı, sedir ve mavi serviden oluşan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, programda, oluşturulan hatıra ormanının sadece ağaçlandırma projesi olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere bir mesaj taşıdığını söyledi.

Adaletin, yeşerdiği her yerde yaşamı güzelleştirdiğinin aktaran Kaya, "Bugün burada yaptığımız her şey, çocuklarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için. Bu fidanlar büyüdükçe hem doğaya hem de adalete olan bağlılığımızı simgeleyecek. Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı Hatıra Ormanı yalnızca çevreye katkı sağlamakla kalmayacak insan ile doğa arasındaki adaletin önemini hatırlatan bir anıt olarak da hizmet verecek." dedi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, depremlerin merkez üssünde fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz!" düsturu ile hareket ettiklerini aktaran Özkaynak, şunları kaydetti:

"Adalet kök saldı, Türkiye nefes aldı' sloganıyla, medeniyetimizin geleceğe yürüme iradesinin tezahürü olan, bu topraklarda yaşama, bu topraklarda var olma hissiyatıyla mührümüzü toprağımıza vuruyoruz. Adalet, sadece bir ideal değil emekle, sabırla ve sevgiyle büyütülmesi gereken bir yaşam biçimidir. Bugün burada sadece fidan dikmiyor aynı zamanda adalete olan inancımızı ve dayanışma ruhumuzu da toprağa ekiyoruz."

Özkaynak, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin izlerini silmek, bölgede yeniden dirilişin ve adaletin simgesini oluşturmak adına hayata geçirilen projeyle doğanın korunmasına ve toplumsal dayanışmaya da dikkati çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Hakimler Savcılar Kurulu Başmüfettişleri Mehmet Duran Yılmaz, Rıfat Özkan, Malik Daşdan, Faruk Dengeşik ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve ilgililer katıldı.