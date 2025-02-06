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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde sağlık çalışanlarının fedakarlığını, devletin gücünü ve halkın birlik ruhunu anlatmak amacıyla "Pelerinsiz Kahramanlar" başlıklı video hazırlandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in konuşmalarının yer aldığı videoda, deprem bölgesinde görev yapan sağlık profesyonelleri ile İstanbul'da tedavi gören depremzede Mustafa Avcı da yaşadıklarını anlattı.

Paylaşımda, sahada büyük özveriyle çalışan sağlık ekiplerinin depremin ilk anlarından itibaren verdikleri mücadele, enkaz başında hayat kurtarmaya çalışan eller ile gece gündüz süren çalışmalar ve tükenmeyen mücadele ruhu vurgulandı.

Sadece geçmişi hatırlatmayı hedeflemeyen, geleceğe daha güçlü ve hazırlıklı olmanın gereğine dikkat çekilen "Pelerinsiz Kahramanlar" başlıklı videoyu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner de sosyal medya hesabından paylaştı.