Pelin Karaca'nın Cenazesi Memleketine Götürüldü

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Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü bulunan Pelin Karaca'nın (21) cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürüldü.

Karaca'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Baba Nuh Karaca, AA muhabirine adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

Zanlıya en yüksek ceza verilmesini talep eden Karaca, "Pelin 21 yaşındaydı, çok gençti, hayalleri vardı. Bundan sonra kimsenin canı yanmasın." dedi.

Olay

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi, polise başvurmuştu. Karaca'nın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, aynı mahallede oturan 37 yaşındaki Ali U'yu gözaltına almıştı.

Zanlı, ifadesinde tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu, cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtmişti. Şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada kadının cenazesi bulunmuş, Ali U. Karaca'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.