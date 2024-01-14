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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şehidin naaşı baba ocağına getirilerek helallik alındı. Cenaze törenine şehit Gülmez'in ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez\'in cenazesi Kahramanmaraş\'ta toprağa verildi
14.01.2024 - 14:24,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Gülmez'in naaşı, kırsal Hacıkodal Mahallesi Hacıkodal Küme Evleri'ndeki baba ocağına getirilerek, helallik alındı.

Burada baba Hasan, annesi Dürdane ve Libya'da görevli uzman çavuş ağabeyi Adem Gülmez ile diğer kardeşleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Şehidin babası Hasan Gülmez ve kardeşleri, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit Gülmez'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Gümgüm Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine şehit Gülmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi - Son Dakika


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