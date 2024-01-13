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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi Aksaray'a ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi Aksaray'a ulaştı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Şehit Delen'in bekar olduğu ve 2'si kız 4 kardeşi olduğu belirtildi.

13.01.2024 - 02:02,
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Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu. Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı. (DHA)

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen\'in acı haberi Aksaray\'a ulaştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi Aksaray'a ulaştı - Son Dakika
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