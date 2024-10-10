Pençe-Kilit şehidi için Elazığ'da tören - Son Dakika
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Pençe-Kilit şehidi için Elazığ'da tören

Pençe-Kilit şehidi için Elazığ\'da tören

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Palu ilçesine gönderildi.

10.10.2024 14:34
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IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Palu ilçesine gönderildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için tören düzenlendi. İmam-ı Azam Camisi'nde düzenlenen törende yakınları, şehidin tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Alan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Palu ilçesi Karasalkım köyündeki aile mezarlığına gönderildi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, bazı siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, şehidin ailesi, yakınları ve bölge halkı katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit şehidi için Elazığ'da tören - Son Dakika

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