Pendik'te "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Pendik'te "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği yapıldı

Pendik\'te "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği yapıldı

Pendik'te, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2024 16:18
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Pendik'te, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve Pendik Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Kurna Mahallesi'ndeki Uzundere mevkisinde belirlenen alana fidan dikildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, yaptığı konuşmada, milli servet olan ormanlara sahip çıkmanın, herkesin birincil görevi olduğunu söyledi.

Ormanlık alanlara ilişkin en büyük problemin yangınlar olduğunu belirten Karabulut, "İstanbul'un yüzde 45'lik alanı ormanlarla kaplı. Bu esasında bir avantaj olmakla birlikte bu ormanları iyileştirmek ve oranını artırmak da bizin görevlerimiz arasında." dedi.

Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında her yıl 11 Kasım'da, tüm Türkiye'de fidanların toprakla buluşturulduğunu anlattı.

Sadece bu yıl ülke genelinde dikilen fidan sayısının 1 milyon 450 bin olduğunu kaydeden Karabulut, "Buraya dikeceğimiz fidanlar 10 yıl sonra ağaca, ormana döndüğünde kurda, kuşa, canlılara ev sahipliği yapacak. Bizler de İstanbul'umuza, Türkiye Yüzyılı'mıza nefes olacak ormanları kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca, öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir ile çeşitli kamu kuruluşlarından gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

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