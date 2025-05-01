Pendik'te Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı

Pendik'te, yokuştan inen hafriyat kamyonunun panelvan ile servis minibüsüne çarptığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde yokuş aşağı seyreden hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp park halindeki panelvan ile servis minibüsüne çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem aldı.
Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.
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