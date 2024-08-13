Pendik'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

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Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet devrildi. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

13.08.2024 05:49
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Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet devrildi. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Tosun yönetimindeki 34 DU 1032 plakalı sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma vurduktan sonra yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet içerisine sıkışan Muharrem Tosun ve yanındaki yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sürücünün yakınları devrilen kamyonetten sebzeleri topladı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
Kaynak: DHA

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