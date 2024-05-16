Pentagon, İsrail'in Refah'taki saldırılarını desteklemiyor - Son Dakika
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Pentagon, İsrail'in Refah'taki saldırılarını desteklemiyor

Pentagon, İsrail\'in Refah\'taki saldırılarını desteklemiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Refah'ta devam eden saldırılarını desteklemediklerini ancak bunları 'geniş çaplı işgal' olarak da görmediklerini bildirdi. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in Refah'taki kara saldırılarının hala sınırlı olduğunu belirtirken, Filistin'de iki devletli bir çözümü desteklediklerini ve Gazze'nin geleceği konusunda İsrail işgalini desteklemediklerini vurguladı.

16.05.2024 23:51
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Refah'ta devam eden saldırılarını desteklemediklerini ancak bunları "geniş çaplı işgal" olarak da görmediklerini bildirdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi.

Singh, İsrail'in Refah'ta devam eden kara saldırıları hakkında, "Şu anda bunun tam kapsamlı bir işgal olduğuna inanmıyoruz, hala sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak açık olmak gerekirse, Refah'taki insani nüfusun büyüklüğü ve ölçeği göz önüne alındığında, burada devam eden operasyonları desteklemiyoruz." dedi.

Filistin'de iki devletli bir çözümü görmek istediklerini ve Gazze'nin geleceği konusunda da İsrail işgalini desteklemediklerini belirten Singh, şu anda ilk olarak insani yardımların deniz yoluyla en kısa sürede ulaşmasına odaklandıklarını söyledi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pentagon, İsrail'in Refah'taki saldırılarını desteklemiyor - Son Dakika

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