ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait "Perseverance" isimli uzay aracı, Mars'ın uydusu Phobos'un, gezegende güneş tutulmasına neden olduğu anları görüntüledi.
Live Science'ın haberine göre olay, 8 Şubat'ta tesadüfen Perseverance'ın kameralarına takıldı.
NASA'nın California eyaletinde bulunan Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) mühendisler, Mars'ta, yüzeyinin birkaç bin kilometre üzerinde yörüngede turlayan asteroit boyutlu uydusu Phobos'un sebep olduğu güneş tutulmasının 68 görüntüsünü kayıt altına aldı.
Phobos'a bugüne kadar bilgi alma amacıyla yanından geçiş yapan uzay araçlarının dışında hiçbir uzay aracı gönderilmedi.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 2026'da Phobos'tan toplanacak örnekleri Dünya'ya getirmeyi hedeflediği "Mars Uyduları Keşif" (MMX) misyonunu başlatmayı planlıyor.
Misyon kapsamında toplanan örneklerin Phobos'un bilinmeyen geçmişine ışık tutması bekleniyor.
İlk olarak 1877'de ABD'li bir gökbilimci tarafından keşfedilen patates şeklindeki Phobos, Antik Yunancada "korku" anlamına geliyor.
Son Dakika › Güncel › Perseverance, Mars'ın uydusu Phobos'un güneş tutulmasını görüntüledi - Son Dakika
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Aydın'da Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Turgut Akın ile evinde hayatını kaybeden Hilmi Sarı'nın cenazeleri yanlışlıkla karıştırıldı. Yanlış teşhisin fark edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla mezar açılarak yanlış gömülen cenaze çıkarıldı ve düzeltme yapıldı.
Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç'ın gemideki birçok işi üstlendiği ve valf zımparalarken video çektiği görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?