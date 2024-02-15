Perseverance, Mars'ın uydusu Phobos'un güneş tutulmasını görüntüledi - Son Dakika
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Perseverance, Mars'ın uydusu Phobos'un güneş tutulmasını görüntüledi

Perseverance, Mars\'ın uydusu Phobos\'un güneş tutulmasını görüntüledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait Perseverance uzay aracı, Mars'ın uydusu Phobos'un gezegende güneş tutulmasına neden olduğu anları görüntüledi. Mars'ta bulunan Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) mühendisler, Phobos'un sebep olduğu güneş tutulmasının 68 görüntüsünü kaydetti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ise Phobos'tan toplanacak örneklerle Mars Uyduları Keşif misyonunu başlatmayı planlıyor.

15.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait "Perseverance" isimli uzay aracı, Mars'ın uydusu Phobos'un, gezegende güneş tutulmasına neden olduğu anları görüntüledi.

Live Science'ın haberine göre olay, 8 Şubat'ta tesadüfen Perseverance'ın kameralarına takıldı.

NASA'nın California eyaletinde bulunan Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) mühendisler, Mars'ta, yüzeyinin birkaç bin kilometre üzerinde yörüngede turlayan asteroit boyutlu uydusu Phobos'un sebep olduğu güneş tutulmasının 68 görüntüsünü kayıt altına aldı.

Phobos'a bugüne kadar bilgi alma amacıyla yanından geçiş yapan uzay araçlarının dışında hiçbir uzay aracı gönderilmedi.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 2026'da Phobos'tan toplanacak örnekleri Dünya'ya getirmeyi hedeflediği "Mars Uyduları Keşif" (MMX) misyonunu başlatmayı planlıyor.

Misyon kapsamında toplanan örneklerin Phobos'un bilinmeyen geçmişine ışık tutması bekleniyor.

İlk olarak 1877'de ABD'li bir gökbilimci tarafından keşfedilen patates şeklindeki Phobos, Antik Yunancada "korku" anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Japonya, NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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