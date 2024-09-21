Peru'da Orman Yangınları: 18 Ölü, 165 Yaralı

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LİMA, 21 Eylül (Xinhua) -- Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) ülkede çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

Indeci'nin Müdahale Direktörü Cesar Sierra Cuma günü yaptığı açıklamada, yangınların 165 kişinin yaralanmasına ve ve 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirterek yaklaşık 2.000 hektarlık ekin alanının da etkilendiğini söyledi.

Indeci'nin Kurumsal Başkanı Juan Urcariegui ise, Cuma günü Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi'nde düzenlenen bir toplantıda, ülkedeki yangınların yüzde 83'ünün "halihazırda kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü" söyledi.

Hükümet Çarşamba günü Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde şiddetli yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Urcariegui, etkilenen bölgelerdeki faaliyetleri koordine etmek üzere Tarapoto ve Pucallpa şehirlerinde iki komuta merkezinin konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi.

BM verileri Peru topraklarının yaklaşık yüzde 60'ının tropikal ormanlarla kaplı olduğunu gösteriyor. Kuru otlakların tarımsal amaçlarla yakılması gibi insan faaliyetleri ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle ülkede orman yangınları daha sık ve daha geniş kapsamlı olarak meydana geliyor.