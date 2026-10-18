Peskov, St. Petersburg'a yönelik İHA saldırılarına karşılığın sonuç verdiğini söyledi - Son Dakika
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Peskov, St. Petersburg'a yönelik İHA saldırılarına karşılığın sonuç verdiğini söyledi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın St. Petersburg'a düzenlediği İHA saldırılarına Rusya'nın sistematik karşılık verdiğini ve Kiev'in saldırı kapasitesini azaltmayı amaçladığını söyledi. Peskov, Rus saldırılarının sonuç verdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'nın St. Petersburg şehrine yönelik saldırısına sistematik cevap verdiklerini belirterek, bununla Kiev'in saldırı kapasitesini azaltmayı amaçladıklarını ve sonuç aldıklarını söyledi.

Peskov, TASS haber ajansına Ukrayna'nın St. Petersburg şehrine yaptığı İHA saldırılarını değerlendirdi.

Moskova'nın Kiev'in eylemlerine sistematik ve geniş çaplı saldırılarla sürekli yanıt verdiğini kaydeden Peskov, "Bu saldırılar, esasen Kiev rejiminin saldırı kapasitesini azaltmayı amaçlayan saldırılardır." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonuç verdiğini vurgulayan Peskov, "(Kiev yönetiminin) Son can çekişme belirtilerine tanık oluyoruz. Kiev rejimi direniyor. Ancak bu olayların gidişatını değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın St. Petersburg kenti ile Leningrad bölgesine yoğun İHA saldırıları düzenlediğini, saldırılarda petrol terminali ile teknoloji şirketi VK'ye ait veri merkezinin hedef alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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