Petro\'dan Tarafsızlık Vurgusu

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız bir tutum benimsediğini söyledi.

Petro, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Latin Amerika hükümetlerinin çoğunluğuyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalmaya karar verdim. Bu savaş, Slav halkları dışındaki güçlerin silahlandırdığı kardeşlerin çatışmasıdır. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve Avrupa, kendilerini savaşa sürükleyen ABD tarafından ihanete uğruyor." ifadesini kullandı.

Savaşta yüzbinlerce genç Rus ve Ukraynalının hayatını kaybettiğini vurgulayan Petro, "Ukrayna'nın zararına devam eden savaşın sona ermesi önemlidir. Hiçbir zaman Rusya'yı ve tarihini aşağılamaktan yana olmadım, ancak dikkatli olmalıyız, çünkü küresel sahnede yeni bir petrol ittifakı şekilleniyor. Eğer fosil yakıtlara dayalı siyasi güçler dünyaya hakim olursa, insanlık ve yaşam büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini belirten Petro, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temel siyasi çelişki, ABD ile Rusya ya da ABD ile Çin arasında değil; açgözlülüğün gücü ile yaşamın gücü arasındadır. Açgözlülük büyük fosil sermayede ve her yerdedir; yaşam ise dünyanın tüm halklarında, kadınlarda ve doğadadır."