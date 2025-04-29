Pezeşkiyan'dan Azerbaycan Ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinin ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında işbirliği için bir başlangıç niteliğinde ve olumlu olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X'ten Azerbaycan Türkçesiyle yaptığı paylaşımda Bakü ziyaretini değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:

"Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Sayın İlham Aliyev ile dün çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzaladık.

Bu ziyaret, karşılıklı güvenin artırılması, bilimsel, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında işbirliği için yeni ufukların açılması açısından bir başlangıçtır. Sayın İlham Aliyev'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum."