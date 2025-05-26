Pezeşkiyan ve Şerif Tahran'da Buluştu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Tahran'da bir araya geldi.

Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan'ı kapsayan bölgesel turunun ikinci durağı olan Tahran'a gelen Pakistan Başbakanı Şerif için Sadabad Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Pezeşkiyan ile Şerif'in liderliğindeki heyetler görüşmeler gerçekleştirdi.

Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Pezeşkiyan, İran'ın önemli bir komşusu olan Pakistan ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında ortak görüşlere sahip olduklarını belirterek, "Kardeşlerimizle görüşmede siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesini vurguladık. Toplantıda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi vurgulandı." dedi.

İki ülkenin sınırlarının terörden ve suç örgütlerinin varlığından temizlenmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Sınırlarda güvenliğin artırılması ve sınırlarda güvenliği bozan faktörlerle mücadele konusunda ortak görüş ve ciddi kararlılığa sahibiz. İran, Pakistan halkının istikrarını ve barışını en yüksek çıkarları arasında görüyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin komşularla ilişkileri öncelediğini dile getiren İran Cumhurbaşkanı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ve barışın sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"İslam ülkelerini, Filistin ve Gazze'deki mazlum halka tam destek vermeye çağırıyoruz"

Pakistan Başbakanı ile görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgedeki durumu da ele aldıklarını aktaran Pezeşkiyan, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aktif üyeleri olan İran ve Pakistan, Filistin davasını ve savunmasız Gazze halkını destekliyor. Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının devam etmesini ve Batılı ülkelerin sessizliğini ve desteğini şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle İslam ülkelerini, Filistin ve Gazze'deki mazlum halka tam destek vermeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Pakistan Başbakanı Şerif de "İran bizim ikinci evimizdir ve Tahran'a yaptığımız seyahat bizim için tarihi bir andır." dedi.

Pakistan'dan İran'ın "barışçıl" nükleer programına destek

İran'ın nükleer programına da değinen Şerif, "Pakistan, barışın ve refahın sağlanması için İranlı kardeşlerinin yanındadır ve İran'ın barışçıl nükleer programının sivil amaçlar için kullanılmasını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Şerif'in bu ifadeleri Pezeşkiyan ve toplantı salonunda bulunanlar tarafından alkışlandı.

Üst düzey İran ve Pakistan delegasyonları arasındaki ortak toplantıyı yapıcı olarak nitelendiren Şerif, İran ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmalarına hazır olduklarını belirtti.

İki ülkenin ortak kültür ve tarihi bağlara sahip olduğuna dikkati çeken Şerif, "Bu ilişkileri çeşitli alanlarda iyi bir işbirliği sağlayabilecek şekilde dönüştürmemiz gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hindistan ile diyaloğa hazırız ancak onlar bize saldırırsa karşılık veririz"

Şerif, Pakistan ile Hindistan arasındaki sorunlara ilişkin, "Biz barış istiyoruz. Bunu da diyalogla sağlamak istiyoruz. Keşmir gibi meselelerimizi diyalogla çözmek istiyoruz. Hindistan ile tabii onların da ciddi olması şartıyla birçok konuda barış için diyaloğa hazırız ancak onlar bize saldırırsa karşılık veririz." dedi.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü soykırıma da değinen Şerif, Gazze'de saldırıların durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.