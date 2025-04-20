Phillips'ten Rümeysa'ya Destek: Açlık Grevi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Phillips'ten Rümeysa'ya Destek: Açlık Grevi

Phillips\'ten Rümeysa\'ya Destek: Açlık Grevi

Boston Üniversitesi profesörü Nathan Phillips, tutuklu öğrenci Rümeysa Öztürk için açlık grevine başladı.

20.04.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Boston Üniversitesi'nde Profesör Nathan Phillips, tutuklu Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk'e destek amacıyla açlık grevine başladı.

Phillips'in Boston Üniversitesi'nin kent merkezinde bulunan binasının dördüncü katındaki odasının camına astığı "Rümeysa'yı serbest bırakın" yazısı birkaç kez üniversite yönetimi tarafından indirildi. Phillips, son bir kez pankartı cama asarken, odanın içerisine de "pankartı indirirseniz açlık grevine başlarım" yazısını astı.

15 Nisan Salı günü odasına girdiğinde pankartın tekrar indirildiğini gören Phillips, söz verdiği gibi açlık grevini başlattı.

İşini ve derslerini aksatmamak için sıvı ve elektrolit almayı sürdüren Phillips, şekersiz kahve ve bitki çayları içebiliyor ancak yemek yemiyor.

Boston Üniversitesi'nin ana kampüsündeki odasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Phillips, açlık grevine odasının camına astığı "Rümeysa'yı serbest bırakın" pankartı üniversite yönetimi tarafından indirilince başlama kararı aldığını belirtti.

Phillips, üniversitenin Sanat ve Bilimler Fakültesi Dekanı ile yaptığı görüşmede, kampüs binasının camlarından "siyasi pankartların kaldırılmasının" okul politikası olduğunun kendisine söylendiğini aktardı.

"Rümeysa'nın gözaltına alınmasıyla ABD anayasasının iki maddesi birden çiğnendi"

Boston ve ülke genelindeki pek çok kişi gibi, Rümeysa Öztürk'ün kaçırılır gibi gözaltına alınmasının kendisini de dehşete düşürdüğünü söyleyen Phillips, "Bir okul gazetesinde yazı yazarak ifade özgürlüğünü kullanan birinin bu şekilde anayasaya aykırı biçimde kaçırılabileceği ve ortadan kaybolabileceği bir ülkede yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

Phillips, Rümeysa'nın gözaltına alınmasıyla, ABD anayasasının ifade ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alan birinci maddesi ile beşinci maddede belirtilen adil ve hukuka uygun yargılanma haklarının ikisinin birden çiğnendiğini, bunun üzerine odasının camına "Rümeysa'yı serbest bırakın" yazısını asmaya karar verdiğini ifade etti.

"Bu noktadan sonra Rümeysa'nın fikir ve düşünce özgürlüğüne yapılan saldırı benim haklarıma da yapılmış oldu." diye konuşan Phillips, açlık grevi ile dar anlamda kendi üniversitesinin kampüsündeki kısıtlamaları protesto ettiğini ama daha geniş anlamda bu eylemin üniversiteler ve ülke genelindeki düşünce özgürlüğünü baskılama çabalarına karşı olduğunun altını çizdi.

"Antisemitizm Filistin yanlısı görüşleri yıkmak için silahlaştırılıyor"

Phillips, gerçek anlamda antisemitizmin ve Yahudi düşmanlarının olduğuna, ancak bu ifadenin gerçek anlamı dışına çıkartılarak, İsrail'i eleştiren ve Filistin yanlısı düşünceleri yıkmak için silahlaştırıldığına işaret etti.

ABD'nin Irak'a savaş ilan ettiği bir kompozisyonda bile zamanında işgale karşı çıkabildiklerini hatırlatan Phillips, "İşte bu, fikir ve düşünce özgürlüğüdür. Dolayısıyla da İsrail'i ve özellikle de Filistin ile Gazzelilere karşı ayrım gözetmeyen savaş ve toplu katliam politikası izleyen Netanyahu'yu eleştirmek antisemitizm değil." şeklinde konuştu.

"Yabancı öğrencilere yapılan muamele yüreğimi burkuyor"

Hiçbir gerekçe gösterilmeden yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesinin yüreğini burktuğunu belirten Phillips, kaç kişi oldukları açıklanmamakla birlikte, kendi üniversitesinde de birçok öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini vurguladı.

Phillips, ülke genelindeki üniversitelerin üzerine çöken korku ve endişe atmosferinin de üzücü olduğunun altını çizdi.

Odasının kapısında Rümeysa Öztürk ve Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in portreleri asılı olan Phillips, "Rümeysa'yı serbest bırakın" pankartını da özgürce odasının camına asacağı günün özlemiyle sakladığını dile getirdi.

Phillips, sağlığı el verdiği sürece, başta Rümeysa Öztürk olmak üzere, Mahmud Halil ve Mohsen Mahdawi serbest kalana kadar açlık grevini sürdüreceğini kaydetti.

Phillips daha önce Boston yakınlarındaki iki ayrı çevre sorununu protesto etmek için biri 14, diğeri 7 gün süren iki ayrı açlık grevi protestosu yapmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Boston Üniversitesi, Nathan Phillips, Rümeysa Öztürk, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Medya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Phillips'ten Rümeysa'ya Destek: Açlık Grevi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadece 1 maç kaldı 16 yıl sonra Süper Lig’e dönüyorlar Sadece 1 maç kaldı! 16 yıl sonra Süper Lig'e dönüyorlar
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyon liralık malından oldu Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
Türkiye’de trafikte artık en çok o araçlardan var Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var
Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:44 Tapu sahipleri dikkat Hakkınızı kaybedebilirsiniz Tapu sahipleri dikkat! Hakkınızı kaybedebilirsiniz
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:41 Galatasaray’a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak Galatasaray'a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 22:22:58. #7.12#
SON DAKİKA: Phillips'ten Rümeysa'ya Destek: Açlık Grevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement