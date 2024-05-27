PhotoMaraton Ödül Töreniyle Son Buldu

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Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen ve 100'ü Türkiye'den olmak üzere 400'ün üzerinde fotoğrafçının katıldığı PhotoMaraton gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Başkent Tunus'ta yer alan İbn-i Haldun Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, İbn-i Haldun Kültür Merkezi Müdürü Emel Talibi, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, FOTON Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanın Helvacı, YEE Tunus Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri ile etkinlikte yer alan fotoğrafçılar katıldı.

İbn-i Haldun Kültür Merkezi ve YEE'nin ortaklaşa düzenledikleri dans ve müzik gösteriyle başlayan kapanış töreninde, PhotoMaraton'a katılan fotoğrafçılar arasındaki yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan, İbn-i Haldun Kültür Merkezi Müdürü Talibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PhotoMaraton etkinliği Tunus'ta ilk defa yapılıyor. Tunus ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliği, iki ülke halkının yakınlaşmasına destek oluyor. Tunus'taki YEE ile birçok faaliyet düzenledik, bu faaliyetlere ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz." dedi.

PhotoMaraton etkinliği kapanış töreninde İstanbul sergisi açıldı

PhotoMaraton etkinliğini düzenleyen FOTON'un geçen yıllarda yapılan etkinliklerde çekilen fotoğraflardan oluşan "Bir Başka Tepeden İstanbul" adlı resim sergisi Büyükelçi Demircan'ın öncülüğünde kesilen kurdeleyle fotoğraf severlerin ve Tunusluların ziyaretlerine açıldı.

FOTON Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve "Bir Başka Tepeden İstanbul" sergisinin küratörü Murat Gür, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Normalde 55 fotoğraftan oluşan serginin, İstanbul'u hatırlatsın diye sadece 34 eseri buraya getirdik. FOTON Derneği üyelerinim geçtiğimiz yıl Kültür Bakanlığın izniyle gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu etkinliğinde fotoğrafladıkları İstanbul'da çekilen fotoğraflar yer alıyor. Sergimiz, hem renk hem de hayatın güncelliğini, yaşamın farklı renklerini anlatan bir sergi. PhotoMaraton etkinliğinde Tunus'ta İstanbul'u tanıttık. Umarın aynı etkinliğimizi İstanbul'da düzenleyerek Tunus'u da İstanbul'da tanıtma fırsatı yakalarız." ifadelerini kullandı.

"Tunus fotoğraf açısından çok verimli ve çok çeşitliliği olan bir ülkede"

PhotoMaraton jüri üyesi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde ders veren Prof Dr. Ozan Bilgiseren, Tunus'ta ve Afrika kıtasında ilk defa bulunmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Tunus ile Türkiye'nin bağlarının köklü olduğunu vurgulayan Bilgiseren, "Bir zamanlar birlikte olan ama birbirinden kopmuş olan iki ülke arasında kültürel alanda birleştirici bir figür olmaktan dolayı çok mutluyum. Tunus fotoğraf açısından çok verimli ve çok çeşitliliği olan bir ülkede. Kısa zamanda yapılan bu yarışmanın yoğunluğundan da ayrıca memnunuz. Türk Büyükelçiliğinin bu şekilde uluslararası bir fırsat yaratması inanılmaz bir şey. Bizim gibi sanatçılar ve fotoğrafçılık gönüllüleri tutkunları için kaliteli bir yarışma olduğunu düşünüyorum." dedi.

FOTON Derneği üyesi Fotoğraf Sanatçısı Dilek Aşkın, Tunus'ta çok keyifli vakit geçirdiklerini, Tunusluların çok cana yakın ve yardımsever olduklarını bu yüzden fotoğraf çekerken zorlanmadıklarını söyledi.

"Afrika, tüm kadim insanlığın temelindeki medeniyet"

PhotoMaraton katılımcısı küratör Mehmet Lütfü Şen ise Dünya Afrika Günü'nde Afrika'da olmaktan çok mutlu olduğunu, üç gün boyunca Türkiye'den gelen 100 katılımcı ile beraber 400'ün üzerinde fotoğraf severin Tunus'taki tüm sokaklarda fotoğraf çektiğini söyledi.

Bunun, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirecek bir etkinlik olduğunu vurgulayan Şen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"PhotoMaraton çok değerli bir çalışma. İlk kez iki ülke insanı bu kadar birbirine yaklaşıyor. Biz zaten kadim dostlarız. Afrika bizim için çok değerli, dünyanın en çok tanınan fotoğraf sanatçısı sevgili Ara Güler'in dediği gibi kadim insanlığın doğduğu yer burası. Türkiye'de 'Afrika'nın Alın Teri' sergisini düzenlediğimizde Ara Güler sergi için Afrika manifestosu sayabileceğimiz bir tanıtım yazmıştı. Bu yazıda, Afrika'nın tüm kadim insanlığın temelindeki medeniyet olduğunu çok güzel bir şekilde kaleme almıştı."