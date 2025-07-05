Pınarhisar'da Ziyaretler ve Yol Bakım Çalışmaları

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin'e ziyaretler sürüyor.

???????Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan, AK Parti ilçe Başkanı Hasan Erginuğuzlu ve yönetim kurulu üyeleri ile öğretmenleri makamında kabul etti.

Doğan ziyarette eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında Kaymakam Özderin'e bilgi verdi.

Özderin de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları

Pınarhisar'da tarla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile tarla yollarını düzleyip asfalt kırığı serimi gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Özellikle hasat döneminde tarım arazilerinde meydana gelen yangınlara daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yollarda bakım ve onarım çalışmalarında bulunduklarını ifade eden Talay, diğer yandan çiftçilerin de tarlalarına daha konforlu ulaşmalarını istediklerini kaydetti.

Tarla yollarında bağlantı akslarını asfalt kırığı serimi ile güçlendirdiklerini aktaran Talay, üretimin, emeğin ve toprağın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.