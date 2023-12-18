 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pire'de Noel Baba Koşusu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Pire'de Noel Baba Koşusu düzenlendi

Yunanistan'ın en büyük liman kenti Pire'de 4. Geleneksel Pire Noel Baba Koşusu düzenlendi. Belediye tarafından düzenlenen etkinliğe, Noel Baba kostümleri içinde yüzlerce koşucu katıldı. Katılımcılar, ihtiyaç sahiplerini unutmama ve Noel'i herkesin kutlamasına yardımcı olmak için hayır kurumlarını destekleme çağrısı yaptı.

Pire\'de Noel Baba Koşusu düzenlendi
18.12.2023 - 18:23,
Abone Ol

ÇEKİM TARİHİ: 17 Aralık 2023

1. Noel Baba kostümleri giymiş insanların koşusundan çeşitli görüntüler

3. Noel Baba kostümleri giymiş insanların çeşitli görüntüleri

Yunanistan'ın en büyük liman kenti Pire'de Pazar günü 4. Geleneksel Pire Noel Baba Koşusu düzenlendi. Belediye tarafından düzenlenen etkinliğe, Noel Baba kostümleri içinde her yaştan yüzlerce koşucu katıldı.

Belediye Binası ile Belediye Tiyatrosu arasındaki bir kilometrelik kısa mesafeyi koşan katılımcılar, Noel tatil sezonu için iyi dileklerini sundu. Katılımcılar ayrıca, ihtiyaç sahiplerini unutmama ve Noel'i herkesin kutlamasına yardımcı olmak için hayır kurumlarını destekleme çağrısı yaptı.

"Herkes için iyi dileklerde bulunuyoruz. Eğleniyoruz. Zaten tatiller bunun içindir. Günlerin tadını çıkarmalı, gülümsemeli ve eğlenmeliyiz. Özellikle de çocuklar. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi, çocuklar gülümserse hepimiz gülümseriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Pire'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Yunanistan, noel baba, Aralık, Noel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pire'de Noel Baba Koşusu düzenlendi - Son Dakika


17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı

Son Dakika
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:23:55. #1.12#
SON DAKİKA: Pire'de Noel Baba Koşusu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement