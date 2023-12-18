Pire\'de Noel Baba Koşusu düzenlendi

ÇEKİM TARİHİ: 17 Aralık 2023

1. Noel Baba kostümleri giymiş insanların koşusundan çeşitli görüntüler

3. Noel Baba kostümleri giymiş insanların çeşitli görüntüleri

Yunanistan'ın en büyük liman kenti Pire'de Pazar günü 4. Geleneksel Pire Noel Baba Koşusu düzenlendi. Belediye tarafından düzenlenen etkinliğe, Noel Baba kostümleri içinde her yaştan yüzlerce koşucu katıldı.

Belediye Binası ile Belediye Tiyatrosu arasındaki bir kilometrelik kısa mesafeyi koşan katılımcılar, Noel tatil sezonu için iyi dileklerini sundu. Katılımcılar ayrıca, ihtiyaç sahiplerini unutmama ve Noel'i herkesin kutlamasına yardımcı olmak için hayır kurumlarını destekleme çağrısı yaptı.

"Herkes için iyi dileklerde bulunuyoruz. Eğleniyoruz. Zaten tatiller bunun içindir. Günlerin tadını çıkarmalı, gülümsemeli ve eğlenmeliyiz. Özellikle de çocuklar. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi, çocuklar gülümserse hepimiz gülümseriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Pire'den bildiriyor.(XHTV)