Pitbull, Sahibiyle Oturan Köpeğe Saldırdı - Son Dakika
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Pitbull, Sahibiyle Oturan Köpeğe Saldırdı

Pitbull, Sahibiyle Oturan Köpeğe Saldırdı

Avcılar'da bir kafede pitbull cinsi köpek, Sudenaz Kürkçü'nün 'Tobi' isimli köpeğine saldırdı. Yaralanan Tobi kayboldu ancak daha sonra bulundu ve tedaviye alındı. Sudenaz Kürkçü, saldırgan pitbullun sahibi hakkında şikayetçi oldu.

20.11.2024 14:50  Güncelleme: 15:00
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AVCILAR'da bir kafede arkadaşıyla oturan Sudenaz Kürkçü'nün 'Tobi' isimli köpeği pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. 6 yaşındaki 'Tobi' yaralı halde kaçtıktan sonra kayboldu. Yaralanan Tobi'yi bulan Ahmet Yiğit, "Sahibini bulmak istedim sahipli bir köpek olduğu için de veterine götürdüm.Sahibi bulunduğundan dolayı mutlu oldum" dedi.

Olay, Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Avcılar sahilinde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, içeride müşteri olmadığı sırada kafeye giren ve işletmeciler tarafından güçlükle çıkarılan pitbull cinsi köpek bir kez daha kafeteryaya geldi. Pitbull cinsi köpek arkadaşıyla kafede oturan Sudenaz Kürkçü'nün 6 yaşındaki 'Tobi' isimli köpeğine saldırdı. Kürkçü ve çevredekiler köpeği pitbullun ağzından alabilmek için büyük çaba harcadı. Dakikalarca süren boğuşma sırasında Sudenaz Kürkçü de elinden yaralandı. Başından ve bacaklarından yaralanan 'Tobi' ise kaçarak kayboldu. Yaralı haldeki Kürkçü ve 2 arkadaşı ise kaçan Tobi'yi uzun süre aradı.

'ÖNCE BANA SONRA KÖPEĞİME SALDIRDI'

Sudenaz Kürkçü, Avcılar Polis Merkezi'ne giderek pitbull ve sahibinden şikayetçi oldu..Sudenaz Kürkçü "Kafeye bir anda pitbull cinsi ağızlığı ve ipi olmayan bir köpek girdi. Arkasından da kafenin sahipleri girdi bana 'Tut onu' diye seslendiler. Ben köpeğimi tuttum kucakladım ama pitbull cinsi köpek önce bana, sonra köpeğime saldırdı. Köpeğimi kucağıma aldım, dakikalarca boğuştuk. Pitbull çenesini kenetledi, dakikalarca bırakmadı. Kafe sahipleri yardımcı olmaya çalıştı. Ben, onların olduğunu zannediyorum. Köpeğin kendilerinin olmadığını söylüyorlar.Başıboş köpeğin içeri daldığını söylüyorlar. Köpeğim ağzından kurtardıktan sonra kaçtı. Üç kişi arkasından koştuk ama yetişemedik. O saatten beri Avcılar Denizköşkler'de kasyıp biz gece sabaha kadar arkadaşlarımla aradık. Köpeğimi korumaya çalışırken benim de üzerime atlayıp bana da zarar verdi. üzerime de saldırdı zarar verdi. Köpeğimin başında ve ayağında büyük yaralar var. Tek başına sokakta ne yapıyor bilemiyorum. 6 yaşındaki Tobi ismine duyarlıdır, çağırınca gelir yanınıza. Sivil ekipler pitbull cinsi köpeğn sahibini araştırıyorlar. Bulabilirse ben şikayetçi olacağım. Pitbul cinsi köpek birinin çocuğuna da zarar verebilir." dedi.

'TOBİ'Yİ BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Tobi'nin sahibi Sudenaz Kürkçü, Avcılar'daki sosyal medya sayfalarından da köpeğinin bulunması için yardım istedi. Ahmet Yiğit köpeği aynı bölgede yaralı halde bularak bir gece evinde misafir etti. Tobi'yi İstanbul Üniversitesi (İÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürerek tedavi ettiren Yiğit, yaralı köpeği arabaların arasında bulduğunu belirterek, "Sahibini bulmak istedim sahipli bir köpek olduğu için de veterine götürdüm. Çipli olduğunu düşündüm. Çipte kayıt yoktu biz de 1 gün boyunca misafir ettik. Resmini gönderdim onlar sağolsun buldular sahibini. Şimdi sahibiyle buluşmayı bekliyoruz. Sahibi bulunduğundan dolayı mutlu oldum" diye konuştu. Köpeğinin bulunmasına sevinen Sudenaz Kürkçü ise, "Ameliyat oldu tedavileri devam ediyor. Bulduğumuz için çok mutluyum" dedi. Köpeğe saldıran pitbull cinsi köpek ve sahibini arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pitbull, Sahibiyle Oturan Köpeğe Saldırdı - Son Dakika

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