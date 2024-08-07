PKK Üyesi Orman Yakma Davası Açıldı - Son Dakika
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PKK Üyesi Orman Yakma Davası Açıldı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçip, örgüt tarafından orman yakmakla görevlendirilen terör örgütü PKK üyesi M.H.E.M. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

07.08.2024 14:04
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TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla geçip, örgüt tarafından orman yakmakla görevlendirilen terör örgütü PKK üyesi M.H.E.M. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK tarafından Türkiye'de orman yangını çıkartmak için gönderilen örgüt üyesi M.H.E.M. 22 Şubat'ta jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan örgüt üyesi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, M.H.E.M. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame hazırladı. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, PKK'lı sanığın 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, sanığın Suriye'deki örgüt kamplarında eğitim aldığı, örgütten aldığı talimat doğrultusunda Türkiye'de eylem yapmaya hazırlanırken yakalandığı belirtildi.

'HİÇBİR EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN YAKALANDIM'

İddianamede PKK örgütü üyesi M.H.E.M.'nin ifadesine de yer verildi. İfadesinde, örgüt tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden M.H.E.M., örgütten kaçmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. Örgüt üyelerinin para karşılığında verdiği talimat üzerine Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığını öne süren M.H.E.M., "Türkiye'de orman yangını çıkartmam, araçlara zarar vermem ve mezar taşlarını kırmam yönünde talimatlar verildi. Bu talimatları yerine getirmem halinde bana para vereceklerdi, yapmazsam ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Hiçbir eylemi gerçekleştiremeden yakalandım" dedi. PKK'lı terörist ilerleyen günlerde yargılanmaya başlayacak.

Kaynak: DHA

Türkiye, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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