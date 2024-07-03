Plan-S, 4 Takım Uydusuyla Türkiye'nin Uzay Teknolojilerine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Plan-S, 4 Takım Uydusuyla Türkiye'nin Uzay Teknolojilerine Katkı Sağlayacak

Plan-S, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki şirketlerinden biri olarak, fırlatılacak 4 takım uydusuyla haberleşmeden lojistiğe, tarımdan enerjiye kadar pek çok sektöre katkı sağlamayı ve ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Plan-S, Connecta IoT Network takım uydularıyla nesnelerin interneti (IoT) haberleşmesi sunacak ve düşük gecikmeyle haberleşme hizmeti sağlayarak daha verimli bir IoT ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca, projeyle birlikte Türkiye'nin uzay teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı ve yerli mühendislik kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor.

03.07.2024 11:09
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Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki şirketlerinden Plan-S, bu ay fırlatılacak 4 takım uydusuyla haberleşmeden lojistiğe, tarımdan enerjiye kadar pek çok sektöre katkı sağlamayı ve ülkenin bu alandaki teknolojilerde dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Uzaydaki Gözleri" başlıklı dosyasının son haberinde, Plan-S firmasının uydu çalışmalarına ilişkin detaylara yer verildi.

AA muhabirinin Plan-S yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin önde gelen uydu ve uzay teknolojileri firması Plan-S, nesnelerin interneti (IoT) haberleşmesi sunacak Connecta IoT Network takım uydularının ilk 4'üne yönelik çalışmalarını tamamladı. Şirket, 2022'den bu yana 5 test uydusunu uzaya göndermişti. Bu ay içinde Vandenberg Uzay Üssü'nden SpaceX Falcon-9 roketi ile yeni uyduların gönderilmesi hedefleniyor.

Tasarım, entegrasyon ve test süreçlerinin tamamını bünyesinde gerçekleştirdiği 5 test uydusuyla edinen şirket, tecrübelerini Connecta IoT Network takım uydularına aktarmış oldu.

Takım uydularla loT ekosistemi kurulacak

Yakın gelecekte takım uydu sistemini 100'den fazla uyduyla oluşturmayı hedefleyen Plan-S, dünyanın herhangi bir yerine çok düşük gecikmeyle haberleşme hizmeti sunmayı, yer ve uzay için geliştirdiği cihazlar ve sistemlerle veri ihtiyaçlarını karşılamayı ve daha verimli bir IoT ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Plan-S, projeyle birlikte Türkiye'nin uzay teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı ve yerli mühendislik kabiliyetlerini geliştirmeyi de hedefliyor.

"Bu hizmeti verebilen sadece birkaç firma var"

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, projenin Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki yerini güçlendireceğini ve yerli teknolojilerin önemini artıracağını söyledi.

Takım uyduların önemine dikkati çeken Güzel, şunları kaydetti:

"Takım uydularla milyonlarca cihaza aynı anda bağlanılabilecek. Böylece dünya genelinde tarım, lojistik ve enerji başta olmak üzere pek çok sektöre büyük fayda sağlanacak. Bu teknoloji dünya için de çok yeni ve bu hizmeti verebilen sadece birkaç firma var. Türkiye uzay ekosistemi hem devlet hem özel sektör adımlarıyla genişliyor. Geçen sene üçüncü test uydumuz Connecta T2.1, İMECE ve AKUP uydusuyla aynı görevde fırlatılmıştı. Biz bu kez eş zamanlı 4 uydu fırlatacağız ve bizden kısa süre önce de Türksat 6A uydusu fırlatılmış olacak. Türkiye'nin uzay teknolojileri çalışmalarına tanık olmak ve daha önemlisi benzer hedefler doğrultusunda adımlar atmak bizi çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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