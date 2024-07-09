Podemos Lideri İspanya Hükümetini İsrail'e Silah Satmakla Suçladı - Son Dakika
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Podemos Lideri İspanya Hükümetini İsrail'e Silah Satmakla Suçladı

Podemos Lideri İspanya Hükümetini İsrail\'e Silah Satmakla Suçladı

İspanya'da muhalefette olan sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İsrail'e 1 milyar avrodan fazla değeri olan askeri mühimmat sattığı gerekçesiyle İspanya hükümetini 'ikiyüzlülükle' suçladı. Belarra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana İspanya'nın bu ülkeye 1 milyar 27 milyon avroluk askeri malzeme sattığını açıkladı. Podemos lideri, hükümetin İsrail ile hiçbir silah alışverişi olmadığı yönündeki açıklamalarının yalan olduğunu savundu.

09.07.2024 15:57
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İspanya'da muhalefette olan sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İsrail'e 1 milyar avrodan fazla değeri olan askeri mühimmat sattığı gerekçesiyle İspanya hükümetini "ikiyüzlülükle" suçladı.

Belarra, "Centre Delas d'estudis per la pau" adlı araştırma merkezi tarafından hazırlanan "Her zamanki işler. 2022-2023 yıllarındaki İspanyol silah ticaretinin analizi ve İsrail'e silah ambargosu yönündeki argümanlar" adlı rapora dayanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İspanya'nın bu ülkeye 1 milyar 27 milyon avroluk askeri malzeme sattığını açıkladı.

Podemos lideri, Başbakan Pedro Sanchez ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in gerek Meclis'te gerekse kamuoyu önünde katıldıkları bazı etkinliklerde söylediği, "7 Ekim'den bu yana İspanya'nın İsrail ile hiçbir silah alışverişi olmamıştır." sözünün yalan olduğunu savundu.

Belarra, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İspanya hükümetinin ikiyüzlülüğünün bende yarattığı utancı anlatacak sözüm yok." ifadelerini kullandı.

Bu arada söz konusu raporda, uzmanlar, "Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan resmi bir yıllık ithalat-ihracat raporu bulunmadığını ve İsrail patentli savunma malzemelerinin büyük bir kısmının, İsrailli şirketlerin yan kuruluşları veya diğer kuruluşlar tarafından İspanya'da üretildiğini" vurguladı.

Verilen bilgilerde, Palencia kentindeki bir şirketin Kasım 2023'te İsrail'e 987 bin avroluk askeri mühimmat ihraç ettiği bildirildi.

Raporda ayrıca, "İsrail büyük olasılıkla Gazze Şeridi'nde bir soykırım yapıyor. Üstelik İsrail hiç şüphe yok ki savaş suçu ve insanlığa karşı suç işliyor." ifadeleri kullanılarak, hükümetten "53/2007 nolu yasa gereği İsrail'e silah ambargosu uygulanması kararı alması" istendi.

Kaynak: AA

İspanya, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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